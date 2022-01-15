Более 40 пожаров произошло в Беларуси с начала года: только за последние сутки в огне погибли трое

Источник материала: ОНТ

Более 40 пожаров произошло в Беларуси с начала года. За последние сутки погибли трое, а всего в январе огонь унёс жизни, как минимум, десяти человек.





Причина гибели людей – несоблюдение правил пожарной безопасности, алкоголь и беспечность. Один из последних примеров – трагедия в Столбцовском районе, где погибли двое братьев. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении. И таких трагических историй по стране сотни. В Дзержинске на пороге горящей квартиры нашли женщину, а позже и тело хозяина.

А в Слуцке из горящего дома не удалось спасти одинокого 62-летнего мужчину. Его тело спасатели обнаружил после ликвидации пожара.

Спасатели в очередной раз напоминают о правилах пожарной безопасности в быту. Ведь непотушенная сигарета может загубить не одну жизнь.

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