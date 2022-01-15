В Беларуси продолжают устранять последствия урагана: есть первые пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Беларусь всё еще во власти атлантического дыхания «Эльзы». Такого разгула стихии в стране не было 15 лет. Порывы ветра достигали 32 метров в секунду. Есть пострадавшие.





32 метра в секунду – это фактически ураганная скорость. Под таким напором устоять не могли не то что люди, тяжёлые конструкции и деревья гнулись, ломались и падали. От летящих обломков серьёзные травмы получили двое могилевчан. Они в больнице.

От стихии пострадали около 500 населённых пунктов. Больше всего досталось Могилёвской и Минской областям. Только в столичном регионе повреждено 73 жилых дома. Воздушного натиска не выдерживали кровли. Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Ураган рвал провода электропередачи и валил деревья, в результате чего были обесточены 438 населённых пунктов, в основном, в Могилёвской и Витебской областях. Последствия фактически устранены, но кое-где работы продолжаются. Были и сбои в работе железнодорожного транспорта. Около 30 составов не смогли отправиться по расписанию или задержались в пути.

Порывистый ветер и сегодня. И к вечеру, по прогнозам, он может усилиться. Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду дома.

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