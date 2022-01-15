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Военный обозреватель: не исключаю, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз
Источник материала: ОНТ
Российский военный обозреватель Виктор Баранец не исключает того, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз. Своим мнением о ситуации в Казахстане он поделился в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».
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Российский военный обозреватель Виктор Баранец не исключает того, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз. Своим мнением о ситуации в...
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