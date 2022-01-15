﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военный обозреватель: не исключаю, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз

15.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Военный обозреватель: не исключаю, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз

Российский военный обозреватель Виктор Баранец не исключает того, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз. Своим мнением о ситуации в Казахстане он поделился в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Виктор Баранец, военный обозреватель (Россия): «Судя по развитию ситуации в странах ОДКБ (прежде всего – азиатских), я не исключаю, что миротворческие силы еще придется задействовать не раз. Дай бог, чтобы этого не случилось. Да, ситуацию удалось усмирить. Да, удалось установить нормальную работу республики, но это еще не значит, что враг там не затаился и что рецидивы подобных вещей невозможны. Нет, никто таких гарантий не может дать, в том числе в Кыргызстане и Таджикистане. Хочу сказать, что у нас существует такого рода коллективный "пожарный", который сможет в рамках ОДКБ помогать правительствам этих стран устоять от нападок бандитов и мародеров».


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский военный обозреватель Виктор Баранец не исключает того, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз. Своим мнением о ситуации в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси продолжают устранять последствия урагана: есть первые пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by