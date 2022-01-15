Военный обозреватель: не исключаю, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз

Источник материала: ОНТ

Российский военный обозреватель Виктор Баранец не исключает того, что миротворческие силы ОДКБ придется задействовать не раз. Своим мнением о ситуации в Казахстане он поделился в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Виктор Баранец, военный обозреватель (Россия): «Судя по развитию ситуации в странах ОДКБ (прежде всего – азиатских), я не исключаю, что миротворческие силы еще придется задействовать не раз. Дай бог, чтобы этого не случилось. Да, ситуацию удалось усмирить. Да, удалось установить нормальную работу республики, но это еще не значит, что враг там не затаился и что рецидивы подобных вещей невозможны. Нет, никто таких гарантий не может дать, в том числе в Кыргызстане и Таджикистане. Хочу сказать, что у нас существует такого рода коллективный "пожарный", который сможет в рамках ОДКБ помогать правительствам этих стран устоять от нападок бандитов и мародеров».





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