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Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал золото европейского первенства
Источник материала: ОНТ
Продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Золото в соревнованиях среди мужчин выиграл 18-летний Марк Кондратюк.
Он стал шестым российским фигуристом, победившим на чемпионате Европы. Он вошел в компанию таких звезд, как Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Кондратюк блестяще откатал как короткую, так и произвольную программы. В произвольной он улучшил личный рекорд сразу на 22 балла, а по сумме на 36 баллов.
Серебряным призёром чемпионата Европы стал итальянец Даниэль Грассль, бронзовым – Денис Васильев из Латвии.
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Продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Золото в соревнованиях среди мужчин выиграл 18-летний Марк Кондратюк. Он стал шестым российским фигуристом,...
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