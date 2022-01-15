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Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал золото европейского первенства

15.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал золото европейского первенства

Продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Золото в соревнованиях среди мужчин выиграл 18-летний Марк Кондратюк.

Он стал шестым российским фигуристом, победившим на чемпионате Европы. Он вошел в компанию таких звезд, как Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Кондратюк блестяще откатал как короткую, так и произвольную программы. В произвольной он улучшил личный рекорд сразу на 22 балла, а по сумме на 36 баллов.

Серебряным призёром чемпионата Европы стал итальянец Даниэль Грассль, бронзовым – Денис Васильев из Латвии.

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Продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Золото в соревнованиях среди мужчин выиграл 18-летний Марк Кондратюк. Он стал шестым российским фигуристом,...
 
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