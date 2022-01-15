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Белорусский легкоатлет Иван Тихон объявил о завершении спортивной карьеры

15.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский легкоатлет Иван Тихон объявил о завершении спортивной карьеры

Один из самых ярких атлетов в истории белорусского спорта Иван Тихон объявил о завершении спортивной карьеры.

Тихон отметил, что сейчас все больше времени приходится уделять работе в федерации лёгкой атлетики, которую он возглавляет. Иван Тихон был участником пяти Олимпиад, на двух из них он завоевал медали.

В Пекине была бронзовая награда, а в Рио в 2016-м – серебро. Также наш молотобоец является двукратным чемпионом мира.

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Один из самых ярких атлетов в истории белорусского спорта Иван Тихон объявил о завершении спортивной карьеры. Тихон отметил, что сейчас все больше времени...
 
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