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Белорусский легкоатлет Иван Тихон объявил о завершении спортивной карьеры
Источник материала: ОНТ
Один из самых ярких атлетов в истории белорусского спорта Иван Тихон объявил о завершении спортивной карьеры.
Тихон отметил, что сейчас все больше времени приходится уделять работе в федерации лёгкой атлетики, которую он возглавляет. Иван Тихон был участником пяти Олимпиад, на двух из них он завоевал медали.
В Пекине была бронзовая награда, а в Рио в 2016-м – серебро. Также наш молотобоец является двукратным чемпионом мира.
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Один из самых ярких атлетов в истории белорусского спорта Иван Тихон объявил о завершении спортивной карьеры. Тихон отметил, что сейчас все больше времени...
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