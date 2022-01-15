﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волейболистки «Минчанки» обыгралаи«Енисей» в матче чемпионата российской Суперлиги

15.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» обыгралаи«Енисей» в матче чемпионата российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» в чемпионате российской Суперлиги обыграли в Красноярске «Енисей».

На протяжении двух сетов чемпионки Беларуси вели в счете и уверенно взяли две партии подряд – 25:15 и 25:23. В третьем сете соперницы сумели усилить свою игру и выиграли со счетом (26:24). Однако в четвертой партии подопечные Станислава Саликова вновь победили (25:20).

Это пятый успех «Минчанки» в 14 встречах. Набрав 16 очков, команда занимает 9-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистки «Минчанки» в чемпионате российской Суперлиги обыграли в Красноярске «Енисей». На протяжении двух сетов чемпионки Беларуси вели в счете и уверенно...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси продолжают устранять последствия урагана: есть первые пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by