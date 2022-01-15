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Волейболистки «Минчанки» обыгралаи«Енисей» в матче чемпионата российской Суперлиги
Источник материала: ОНТ
Волейболистки «Минчанки» в чемпионате российской Суперлиги обыграли в Красноярске «Енисей».
На протяжении двух сетов чемпионки Беларуси вели в счете и уверенно взяли две партии подряд – 25:15 и 25:23. В третьем сете соперницы сумели усилить свою игру и выиграли со счетом (26:24). Однако в четвертой партии подопечные Станислава Саликова вновь победили (25:20).
Это пятый успех «Минчанки» в 14 встречах. Набрав 16 очков, команда занимает 9-е место в турнирной таблице Суперлиги.
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Волейболистки «Минчанки» в чемпионате российской Суперлиги обыграли в Красноярске «Енисей». На протяжении двух сетов чемпионки Беларуси вели в счете и уверенно...
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