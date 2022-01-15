Сборная Беларуси по гандболу проиграла немцам в первом матче чемпионата Европы

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу с поражения стартовала на чемпионате Европы.

Результат получился ожидаемым, матч с Германией изначально считался самым сложным для нашей команды на групповом этапе. К 10 минуте сборная Беларуси вела в счете – 7:2. И постоянно заставляла соперника догонять. Немцы вышли вперед лишь в середине второго тайма. Но своего преимущества уже не упустили.

Грамотные тайм-ауты Альфреда Гисласона и отличная игра голкипера Андреаса Вольффа принесли сборной Германии победу – 33:29.

Самыми результативными в нашей команде стали Владислав Кулеш и Никита Вайлупов, забросившие по 7 мячей.

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