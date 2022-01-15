Белорусские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Германии

Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по биатлону провела потрясающую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Германии.

Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский задали очень хороший темп изначально. Фавориты гонки – норвежцы и шведы – отстали из-за неточной стрельбы. А дальше подхватили эстафету Максим Воробей и Антон Смольский. На третьем этапе наши были пятыми, затем уже первыми. На последней стрельбе в медальные разборки вмешалась сборная Германии. Белорусы в итоге стали третьими. Наша команда обошлась без штрафных кругов, но использовала шесть дополнительных патронов. Выиграла эстафету сборная России, команда Германии вторая.

ФОТО: Национальный олимпийский комитет Беларуси

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