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Беларусь, которой вы не знали. Народный депутат Украины покажет нашу страну глазами иностранца. Премьера фильма «Беларусь глазами Евгения Шевченко»
Источник материала: ОНТ
Не секрет – все, что нас окружает в повседневной жизни, со временем становится привычным. Не зря же говорят, что хорошее значительно сложнее заметить, чем плохое. И порой нам нужен взгляд со стороны.
Именно такой и предлагает народный депутат Украины. Евгений Шевченко объездил всю Беларусь и снял целое кино, которое открыло бы нашу страну для украинцев. Именно для показа в Украине и предназначался этот фильм, но по предложению автора мы можем увидеть его и на белорусском телевидении.
«Беларусь глазами Евгения Шевченко». Премьера завтра на ОНТ.
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Беларусь, которой вы не знали. Народный депутат Украины покажет нашу страну глазами иностранца. Премьера фильма «Беларусь глазами Евгения Шевченко»
Не секрет – все, что нас окружает в повседневной жизни, со временем становится привычным. Не зря же говорят, что хорошее значительно сложнее заметить, чем плохое. И...
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