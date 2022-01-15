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Беларусь, которой вы не знали. Народный депутат Украины покажет нашу страну глазами иностранца. Премьера фильма «Беларусь глазами Евгения Шевченко»

15.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь, которой вы не знали. Народный депутат Украины покажет нашу страну глазами иностранца. Премьера фильма «Беларусь глазами Евгения Шевченко»

Не секрет – все, что нас окружает в повседневной жизни, со временем становится привычным. Не зря же говорят, что хорошее значительно сложнее заметить, чем плохое. И порой нам нужен взгляд со стороны.

Именно такой и предлагает народный депутат Украины. Евгений Шевченко объездил всю Беларусь и снял целое кино, которое открыло бы нашу страну для украинцев. Именно для показа в Украине и предназначался этот фильм, но по предложению автора мы можем увидеть его и на белорусском телевидении. 

«Беларусь глазами Евгения Шевченко». Премьера завтра на ОНТ.

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Не секрет – все, что нас окружает в повседневной жизни, со временем становится привычным. Не зря же говорят, что хорошее значительно сложнее заметить, чем плохое. И...
 
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