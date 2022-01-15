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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 17 по 23 января. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
В конце уходящей недели погода ушла в «барическое днище». Так называется резкое падение данных на барометрах – и это сильный удар по метеозависимым людям. На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры.
Крещенские морозы – миф или реальность? Самые зрелищные природные катаклизмы и самый актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. И еще много интересного смотрите в программе «Метеогид».
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В конце уходящей недели погода ушла в «барическое днище». Так называется резкое падение данных на барометрах – и это сильный удар по метеозависимым людям. На...
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