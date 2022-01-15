Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 17 по 23 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

В конце уходящей недели погода ушла в «барическое днище». Так называется резкое падение данных на барометрах – и это сильный удар по метеозависимым людям. На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры.

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