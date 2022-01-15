﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко отправлен в отставку

15.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко отправлен в отставку

Украинец смог одержать с итальянской футбольной командой лишь одну победу.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024-го. Под руководством Шевченко футболисты «Дженоа» сыграли всего 11 матчей.

В последнем поединке случилось поражение от «Милана» в Кубке страны. Ранее специалист руководил сборной Украины, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинец смог одержать с итальянской футбольной командой лишь одну победу. Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by