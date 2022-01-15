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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко отправлен в отставку
Источник материала: ОНТ
Украинец смог одержать с итальянской футбольной командой лишь одну победу.
Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024-го. Под руководством Шевченко футболисты «Дженоа» сыграли всего 11 матчей.
В последнем поединке случилось поражение от «Милана» в Кубке страны. Ранее специалист руководил сборной Украины, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020.
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Украинец смог одержать с итальянской футбольной командой лишь одну победу. Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до...
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