Настоящая фея кистей и красок и ее маленькие художники. В проекте «Хорошие люди» – основательница творческого движения «Арт-кроха»

Источник материала: ОНТ

Каждую субботу мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут в разных уголках страны и своим образом жизни действительно меняют мир вокруг себя. Героиня нового репортажа делает это в буквальном смысле, ведь в ее руках кисти и краски, а ее подопечные начинают рисовать картины уже с двух лет. Яркая и трогательная история из Глуска в проекте «Хорошие люди».

Елена Петрова, основательница творческого движения «Арт-кроха»: «Когда ей четыре года, а она говорит: «Ты знаешь, я чувствую, что я – художник!» Я думаю, Боже, разве это не глобальная миссия, когда совершенно чужой ребеночек пришел ко мне, открыл свою душу, свое сердечко и говорит такое мне? Это просто невероятно!»

Пять лет назад она решила, что будет учить рисовать тех, кто еще даже не совсем умеет говорить. Сама Елена выросла в деревне Берёзовка. Там, конечно, не было художественной школы, но она была уверена, что свяжет жизнь с искусством. Колледж в Бобруйске, потом художественный факультет в Витебске, и она вернулась в родные края, чтобы быть рядом с каждым, чья душа просит творчества.

Елена Петрова, основательница творческого движения «Арт-кроха»: «Во-первых – это приобщение к искусству! Мы потихоньку их забираем к себе, я их к себе приобщаю, к изобразительному искусству, они уже говорят, проезжая мимо школы: «Я там рисую». Говорить еще не умею, но уже на своем языке говорят маме, что здесь рисование происходит».

Идею создать движение крошечных художников поддержали в Глусской гимназии. Теперь путь к школе у многих начинается именно с этой мастерской, в котором с кисточками и красками можно делать всё, что дома нельзя. Во время занятий здесь разрисовали даже стены, ведь для творчества не должно быть границ.

На каждом занятии они ловят именно мгновения, когда кажется, что можешь все. И вместе превращают их в рисунки. От бумаги и акварели к холстам и акриловым краскам. С трех лет ее ученики побеждают на конкурсах и слава о глусских художниках, которые едва дотягиваются до мольберта, выходит далеко за стены гимназии.

Сергей Сергеев, директор Глусской гимназии: «Когда я вижу эти рисунки, я думаю, что они в три года рисуют лучше, чем я в свои годы. Это самое главное, потому что, прожив столько, став директором гимназии, в жизни я видел многое, и меня действительно удивляет, что такие маленькие могут так просто и красиво рисовать. У нас в провинции больших развлечений для детей нет, нет возможности посещать большие выставки, а здесь дети с двух лет начинают это познавать».

О том, что Елена умеет преображать мир вокруг себя, знают во всем городском поселке и часто приглашают наполнить красками места, где они особенно нужны. Однажды все лето провела в доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития. И коридоры двух этажей превратились в сказку.

Елена Петрова, основательница творческого движения «Арт-кроха»: «Это был для меня один из первых таких масштабных опытов росписи стен в учреждении. Мне очень хотелось помочь им. Дети здесь особенные, и очень хотелось хоть как-то поучаствовать в их жизни, чуть-чуть веселее сделать этот мир».

Ее ученики с двух лет знают, что такое палитра и как устроена композиция. А их мамы часто так увлекались помощью, что забывали возвращать кисть ребенку. Так Елена организовала дополнительные занятия уже для взрослых.

Теперь в Глуске особенно любят семейные пленэры. Конечно, как человек искусства она мечтает вступить в Союз художников и однажды устроить личную выставку. И на ней обязательно будет место для всех, у кого линия горизонта всегда украшена радугой.

Елена Петрова, основатель творческого движения «Арт-кроха»: «Арт-кроха» – это не просто кружок, не просто объединение, а это арт-крошечное движение. Скажу по секрету, что мы потихонечку внедряем его уже в Бобруйске. И я, конечно, буду об этом думать, мечтать и думаю, что буду трудиться, чтобы это арт-крошечное движение было в республике. Я не пытаюсь воспитать всех художников, все художниками не будут. Но любить живопись, восхищаться ей будут все!»

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