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Настоящая фея кистей и красок и ее маленькие художники. В проекте «Хорошие люди» – основательница творческого движения «Арт-кроха»
Источник материала: ОНТ
Каждую субботу мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут в разных уголках страны и своим образом жизни действительно меняют мир вокруг себя. Героиня нового репортажа делает это в буквальном смысле, ведь в ее руках кисти и краски, а ее подопечные начинают рисовать картины уже с двух лет. Яркая и трогательная история из Глуска в проекте «Хорошие люди».
Пять лет назад она решила, что будет учить рисовать тех, кто еще даже не совсем умеет говорить. Сама Елена выросла в деревне Берёзовка. Там, конечно, не было художественной школы, но она была уверена, что свяжет жизнь с искусством. Колледж в Бобруйске, потом художественный факультет в Витебске, и она вернулась в родные края, чтобы быть рядом с каждым, чья душа просит творчества.
Идею создать движение крошечных художников поддержали в Глусской гимназии. Теперь путь к школе у многих начинается именно с этой мастерской, в котором с кисточками и красками можно делать всё, что дома нельзя. Во время занятий здесь разрисовали даже стены, ведь для творчества не должно быть границ.
На каждом занятии они ловят именно мгновения, когда кажется, что можешь все. И вместе превращают их в рисунки. От бумаги и акварели к холстам и акриловым краскам. С трех лет ее ученики побеждают на конкурсах и слава о глусских художниках, которые едва дотягиваются до мольберта, выходит далеко за стены гимназии.
О том, что Елена умеет преображать мир вокруг себя, знают во всем городском поселке и часто приглашают наполнить красками места, где они особенно нужны. Однажды все лето провела в доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития. И коридоры двух этажей превратились в сказку.
Ее ученики с двух лет знают, что такое палитра и как устроена композиция. А их мамы часто так увлекались помощью, что забывали возвращать кисть ребенку. Так Елена организовала дополнительные занятия уже для взрослых.
Теперь в Глуске особенно любят семейные пленэры. Конечно, как человек искусства она мечтает вступить в Союз художников и однажды устроить личную выставку. И на ней обязательно будет место для всех, у кого линия горизонта всегда украшена радугой.
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Настоящая фея кистей и красок и ее маленькие художники. В проекте «Хорошие люди» – основательница творческого движения «Арт-кроха»
Каждую субботу мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут в разных уголках страны и своим образом жизни действительно меняют мир...
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