Порывистый ветер и перепады температуры. Погода на неделю с 17 по 23 января. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Сценарий изменения погоды на уходящей неделе очень напоминал уже несколько раз повторившийся в прошедшие недели. Сначала усилились морозы, но уже в четверг они вновь ослабели, дело постепенно дошло до оттепели. Потепление сопровождалось резким падением давления, усилением ветра, мокрым снегом и дождем. На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды: порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры.





В начале недели повсеместно пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный порывистый, временами сильный. Минимальная температура воздуха ночью в основном составит от -3°C по востоку до +3°C по западу. Днем в понедельник -1…+1°C, во вторник от 0°C по западу до -5°C по северо-востоку.

В среду пройдет небольшой снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -3...-9°C, днем -4…+1°C.

В начале второй половины недели на большей части территории пройдут кратковременные осадки различной интенсивности. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью -4…+2°C В дневные часы в четверг 0…+2°C, в пятницу -1...0°C.

В выходные за ситуацию в атмосфере над Беларусью станут отвечать атмосферные фронты с северо-запада Европы. Они принесут кратковременные осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, в воскресенье сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -2°C по западу до -9°C по северо-востоку, при прояснениях до -12°C. Днем в субботу -2…+1°C, в воскресенье -3…0°C.

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