Живы и невредимы: белорусские миротворцы вернулись из Казахстана

Источник материала: ОНТ

Военный аэродром Мачулищи. Место, где эта операция началась и официально заканчивается. 9 дней их не было дома. Первая миротворческая миссия за всю историю суверенной Беларуси. И ее участники. Все «выдохнули», когда они вернулись… живыми и здоровыми

Дмитрий Соболь, заместитель командующего силами специальных операций: «В течение суток больше двух тысяч человек объединенных сил собрались в Казахстан. Это большой полученный опыт. Опыт и для управления, и для всего личного состава. Основу подразделений составляют десантные войска – они более мобильные и оценка только отлично».

Пункт постоянной дислокации белорусских миротворцев – Витебск. Они входят в состав 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Это если официально. Объясняя проще, миротворцы – та часть войск Беларуси, которую готовят именно для помощи в предотвращении международных конфликтов.

Три взвода, управление роты, отделение инструкторов – все контрактники, с опытом военной подготовки в зарубежных центрах, со знанием «языков» – элита сил спецопераций.

Навести порядок, а не воевать – было основной задачей белорусов. Отсюда и хорошее отношение напуганных людей: взвод миротворцев позволил Казахстану перенаправить свои подразделения на силовые задачи. Контингент стал на защиту стратегических объектов в Жетыгене и Капшагае –территориально это близко к Кыргызстану, откуда шла самая «тяжелая волна подготовленных сил». И тем не менее до конца, никто не знал, что еще белорусам придется делать.

Поблагодарить и наградить. Для Президента это тоже первая подобная встреча. Будет много теплых слов, но и, конечно, Александр Лукашенко не раз подчеркнет: вот он – результат общих учений. Когда еще не знаешь «какие задачи будешь выполнять» – но при этом полностью доверяешь союзникам

Александр Лукашенко подчеркнет – все будут награждены. Это поручение министру обороны. Сегодня 30 человек отметили отдельно – часами и благодарностями. Среди них и российские военные летчики, которые доставляли белорусский контингент и технику. Ил-76 МД – модернизированные, десантные. Значит, могут быть на полном автоматическом обеспечении полтора месяца – летать и жить вне баз. Для них это тоже первый опыт работы в таком составе и при таких вызовах – и тоже с отличным результатом.

Торжественный марш и здесь это называется – «на убытие». «Что запомнилось из миссии?», – когда слышишь ответ на этот вопрос от людей в форме, понимаешь, насколько простые вещи цепляют «каждого из нас» на уровне сильных ощущений.

А этого момента ждали, больше всего. Казалось бы, в военных семьях, наверняка, должны быть готовы к таким резким отъездам. Но. Первое правило здесь почти у всех – родных не волновать, поэтому «детали – после».

Максим Милованов, заместитель командира взвода миротворческой роты: «Жене сказал, что в командировку, только потом, когда уже официально объявили, что контингент в Казахстане – признался, что я тоже тут. Она отнеслась к этому положительно». Быстрые сборы, быстрая погрузка, вместе с вообще не суровым талисманом роты – тоже в полоску, и в дорогу – домой, в Витебск.

Девушки, жены, дети, мамы. Ждать ведь иногда сложнее, чем отсутствовать. Особенно когда понимаешь, где твой муж или сын, уже после того, как он уехал. Поэтому самые важные слова здесь говорят сразу.

На этом… пока все. Первая за 17 лет миссия миротворческих войск Беларуси завершена успешно. О следующей или возможной здесь конечно даже вслух говорить не хотят. Единственная фраза на эту тему: «готовы». Как и союзники.

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