Две магнитные бури. Лунный календарь на неделю с 17 по 23 января

Источник материала: ОНТ

Зима – не повод впадать в спячку и откладывать подвиги на потом. Главное – выбрать верный день для личных свершений.

18 января от решения финансовых вопросов, заключения сделок, приобретения недвижимости лучше отказаться. Эта дата больше подходит для творчества, занятий спортом.

Смело идти в парикмахерскую за сменой имиджа стоит 18, 19, 20 и 22 января. Манипуляции с волосами в эти дни помогут сохранить их здоровыми и красивыми.

Для того, чтобы поход к стоматологу прошел легко и результативно, выбирайте 21 и 22 число.

Средней силы магнитные бури ожидаются 20 и 21 января.

Подробнее – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».



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