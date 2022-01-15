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Две магнитные бури. Лунный календарь на неделю с 17 по 23 января
Источник материала: ОНТ
Зима – не повод впадать в спячку и откладывать подвиги на потом. Главное – выбрать верный день для личных свершений.
18 января от решения финансовых вопросов, заключения сделок, приобретения недвижимости лучше отказаться. Эта дата больше подходит для творчества, занятий спортом.
Смело идти в парикмахерскую за сменой имиджа стоит 18, 19, 20 и 22 января. Манипуляции с волосами в эти дни помогут сохранить их здоровыми и красивыми.
Для того, чтобы поход к стоматологу прошел легко и результативно, выбирайте 21 и 22 число.
Средней силы магнитные бури ожидаются 20 и 21 января.
Подробнее – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».
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Зима – не повод впадать в спячку и откладывать подвиги на потом. Главное – выбрать верный день для личных свершений. 18 января от решения финансовых вопросов,...
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