Ударят ли крещенские морозы, рассказал синоптик Дмитрий Рябов

Источник материала: ОНТ

В народе говорят, что самые сильные морозы – крещенские. Это объясняется тем, что вторая половина января – наиболее холодное время в году. Насколько старые народные поверья совпадают с текущим состоянием климата? Крещенские морозы – миф или реальность? Спросим у Дмитрия Рябова.





Крещенские морозы – это период длительностью в несколько дней, который народные традиции связывают с приходом самых морозных дней в году. Свое название они получили благодаря величайшему церковному празднику – Крещению Господнему, который православные ежегодно отмечают 19 января.

Самый сильный мороз в Минске в этот период за все время наблюдений зафиксировали 17 января 1940 года. Ночью температура воздуха опустилась до -39,1°C. Тогда же был отмечен абсолютный температурный минимум и по всей Беларуси, который равен -42,2°C. Холоднее всего на само Крещение было ночью 1968 года. Тогда столбик термометра опустился до отметки -25,8°C.

Крещенские морозы будут, но не везде. Пройдет небольшой снег. Влажность до 90%, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в начале ночи от +1°C в западных и центральных районах до - 7°C в восточных, под утро подморозит – от -6 °C по юго-западу до -13°C по северо-востоку, днем -5…-10°C.

С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее. Как мы видим, в эпоху глобального потепления крещенские морозы в Беларуси становятся явлением всё более редким, а народные приметы чаще всего не сбываются. Во многом это обусловлено тем, что синоптическая ситуация с годами сильно поменялась.

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