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Министр антимонопольного регулирования и торговли: Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае

15.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр антимонопольного регулирования и торговли: Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае

На вопрос, нужно ли борьбе с посредничеством перейти к более тесной кооперации с силовым блоком,  в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

ФОТО: пресс-служба МАРТ

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На вопрос, нужно ли борьбе с посредничеством перейти к более тесной кооперации с силовым блоком,  в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил министр...
 
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