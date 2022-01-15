Министр антимонопольного регулирования и торговли: Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае

Источник материала: ОНТ

На вопрос, нужно ли борьбе с посредничеством перейти к более тесной кооперации с силовым блоком, в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

ФОТО: пресс-служба МАРТ

Подписывайтесь на нас в Telegram