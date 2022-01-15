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Министр антимонопольного регулирования и торговли: Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае
Источник материала: ОНТ
На вопрос, нужно ли борьбе с посредничеством перейти к более тесной кооперации с силовым блоком, в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.
ФОТО: пресс-служба МАРТ
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На вопрос, нужно ли борьбе с посредничеством перейти к более тесной кооперации с силовым блоком, в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» ответил министр...
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