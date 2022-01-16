Умер итальянский модельер Нино Черрути

Источник материала: ОНТ

Печальная новость пришла из Италии. На 92-м году жизни скончался модельер и предприниматель Нино Черрути.

Он родился в 1930 году. В 20 лет унаследовал семейный бизнес. В 1967 году открыл первый бутик Cerruti 1881 в Париже.

Под началом Черрути работали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

ФОТО: lanificiocerruti.com

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