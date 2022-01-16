|
Умер итальянский модельер Нино Черрути
Источник материала: ОНТ
Печальная новость пришла из Италии. На 92-м году жизни
Он родился в 1930 году. В 20 лет унаследовал семейный бизнес. В 1967 году открыл первый бутик Cerruti 1881 в Париже.
Под началом Черрути работали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.
ФОТО:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Печальная новость пришла из Италии. На 92-м году жизни скончался модельер и предприниматель Нино Черрути. Он родился в 1930 году. В 20 лет унаследовал семейный бизнес....
|
Архив (Разное)