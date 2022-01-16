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Умер итальянский модельер Нино Черрути

16.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер итальянский модельер Нино Черрути

Печальная новость пришла из Италии. На 92-м году жизни скончался модельер и предприниматель Нино Черрути.

Он родился в 1930 году. В 20 лет унаследовал семейный бизнес. В 1967 году открыл первый бутик Cerruti 1881 в Париже.

Под началом Черрути работали многие деятели моды, включая Джорджо Армани. Черрути был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

ФОТО: lanificiocerruti.com

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Теги: Новости
 
 
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Печальная новость пришла из Италии. На 92-м году жизни скончался модельер и предприниматель Нино Черрути. Он родился в 1930 году. В 20 лет унаследовал семейный бизнес....
 
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