В Борисове задержали повара школьной столовой за хищение продуктов

Источник материала: ОНТ

В Борисове правоохранители задержали повара школьной столовой, которая пыталась вынести из учебного заведения мясные и рыбные полуфабрикаты весом более 30 кг, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Кроме того, у женщины обнаружили самогон, аппарат для его производства и 59 литров браги. Действиям задержанной дадут правовую оценку.

ФОТО: pixabay.com

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