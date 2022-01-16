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В Борисове задержали повара школьной столовой за хищение продуктов
Источник материала: ОНТ
В Борисове правоохранители задержали повара школьной столовой, которая пыталась вынести из учебного заведения мясные и рыбные полуфабрикаты весом более 30 кг,
Кроме того, у женщины обнаружили самогон, аппарат для его производства и 59 литров браги. Действиям задержанной дадут правовую оценку.
ФОТО: pixabay.com
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В Борисове правоохранители задержали повара школьной столовой, которая пыталась вынести из учебного заведения мясные и рыбные полуфабрикаты весом более 30...
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