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В театре кукол произошел пожар
Источник материала: ОНТ
Пожар произошел в Белорусском государственном театре кукол по улице Энгельса в Минске,
Сработала пожарная автоматика. На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали горение.
К счастью, никто не пострадал. Причины пожара еще предстоит установить.
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Пожар произошел в Белорусском государственном театре кукол по улице Энгельса в Минске, сообщили в МЧС. Горело театральное имущество в подвале. Сработала...
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