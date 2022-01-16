В театре кукол произошел пожар

Источник материала: ОНТ

Пожар произошел в Белорусском государственном театре кукол по улице Энгельса в Минске, сообщили в МЧС. Горело театральное имущество в подвале.

Сработала пожарная автоматика. На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали горение.



ФОТО: МЧС Беларуси

К счастью, никто не пострадал. Причины пожара еще предстоит установить.

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