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В театре кукол произошел пожар

16.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В театре кукол произошел пожар

Пожар произошел в Белорусском государственном театре кукол по улице Энгельса в Минскесообщили в МЧС. Горело театральное имущество в подвале. 

Сработала пожарная автоматика. На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали горение.


ФОТО: МЧС Беларуси

К счастью, никто не пострадал. Причины пожара еще предстоит установить.

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Теги: Минск
 
 
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Пожар произошел в Белорусском государственном театре кукол по улице Энгельса в Минске, сообщили в МЧС. Горело театральное имущество в подвале.  Сработала...
 
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