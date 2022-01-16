Как кататься на тюбингах, чтобы избежать травм?

Источник материала: ОНТ

Опасность может подстерегать и на ровном месте. Точнее на горке. Первые любители быстрой езды отправились со скользких склонов прямиком на больничные койки. И хотя каждый сезон врачи говорят об опасности катания на тюбингах, любителей «ватрушек» это не останавливает.





Прошедшие выходные мама четырехлетнего Глеба запомнит надолго, вместо семейного отдыха и зимних развлечений на горке – волнение в травмпункте после неудачного падения сына.

Малыш уже идет на поправку и снова улыбается, словно не было двух переломов и гипса. Теперь не до прогулок на улице, пока кости не срастутся. Каждую зиму «залетных» пациентов по Беларуси – сотни. Уже о десятках «тюбинговых травм» известно и в этом году.

Андрей Деменцов, Заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й городской клинической больницы: «Чаще всего встречаются переломы, ушибы трубчатых костей и позвоночника. Кататься нужно на управляемом снаряде, т.е. ледянки, санки, в присутствии взрослых, соблюдая меры безопасности, пользуясь шлемом, налокотниками и наколенниками».

Это не устает повторять своим клиентам и Леонид Петрович. Он работает в прокате воздушных санок 10 лет, и знает о популярном снаряде все.

Леонид Барановский, инструктор по прокату тюбингов: «У нас в «хорошие дни» 60 тюбингов разбирают за час, некоторые берут по 2 часа кататься. Они разгоняются до 80 км/ч. Если склон укатанный, затормозить на нем нереально. Тюбинги надо индивидуально подбирать для каждого человека: по весу, росту, комплекции. Желательно кататься одному».

Эксперт уверяет – нужно уметь не только подобрать «ватрушку», но и правильно с нее падать. Кататься на тюбинге – это целая наука. В первую очередь нужно правильно распределить центр тяжести, отклониться назад, крепко взяться за ручки, и смотреть, чтобы на вашем пути не было препятствий.

И даже если все сделать правильно, от травм никто не застрахован. Еще одна причина падений – опасные склоны. Тому пример – инцидент 8 января в одном из столичных дворов. Трехлетний мальчик с семьей катался на тюбинге с необорудованной горки. В результате – тяжелая травма головы.

На борьбу с такими стихийными склонами коммунальщики выходят ежедневно. Определить «правильную» горку можно и «на глаз». В Минске их более 40. Скат должен быть огражден, иметь ступенчатый подъем и небольшой угол наклона.

Правда, будь то горка во дворе или профессиональный комплекс, избежать всех травм не получится. Но сократить их количество можно. Правила ведь несложные. Пока же у коммунальщиков в борьбе со стихийными горками небольшая передышка – оттепель помогла.

А маленький Глеб с нетерпением ждет, когда снова сможет играть на улице. Но уже подальше от опасных забав.

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