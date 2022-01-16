«Беларусь глазами Евгения Шевченко». Премьера на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Не секрет – все, что нас окружает в повседневной жизни, со временем становится привычным. Не зря же говорят, что хорошее значительно сложнее заметить, чем плохое. И порой нам нужен взгляд со стороны.





Именно такой и предлагает народный депутат Украины. Евгений Шевченко объездил всю Беларусь и снял целое кино, которое открыло бы нашу страну для украинцев. Именно для показа в Украине и предназначался этот фильм, но по предложению автора мы можем увидеть его и на белорусском телевидении.

«Беларусь глазами Евгения Шевченко». Премьера завтра на ОНТ.

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