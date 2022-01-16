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Небо открыто: первый авиарейс в Алматы вылетел из Минска

16.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Небо открыто: первый авиарейс в Алматы вылетел из МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Казахстан снова безопасен для собственных граждан и для иностранцев. Власти полностью контролируют ситуацию, и это позволило возобновить авиасообщение со столицей и Алматы, городом, который стал центром мятежа. 

Из Минска в Алматы отправился первый авиарейс. Его выполняет наша авиакомпания «Белавиа». Время полета чуть менее пяти часов. Люди летят на работу, к родственникам, возвращаются домой. Рейс заполнен.

Авиасообщение с Алматы восстановили и российские авикомпании, запланированы перелеты турецких авиаперевозчиков. Напомним, что непродолжительное время в дни мятежа аэропортом владели бандиты и мародеры.

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Теги: Минск
 
 
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Казахстан снова безопасен для собственных граждан и для иностранцев. Власти полностью контролируют ситуацию, и это позволило возобновить авиасообщение со...
 
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