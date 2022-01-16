Небо открыто: первый авиарейс в Алматы вылетел из Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Казахстан снова безопасен для собственных граждан и для иностранцев. Власти полностью контролируют ситуацию, и это позволило возобновить авиасообщение со столицей и Алматы, городом, который стал центром мятежа.

Из Минска в Алматы отправился первый авиарейс. Его выполняет наша авиакомпания «Белавиа». Время полета чуть менее пяти часов. Люди летят на работу, к родственникам, возвращаются домой. Рейс заполнен.

Авиасообщение с Алматы восстановили и российские авикомпании, запланированы перелеты турецких авиаперевозчиков. Напомним, что непродолжительное время в дни мятежа аэропортом владели бандиты и мародеры.

Подписывайтесь на нас в Telegram