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Казахстан оценивает последствия беспорядков

16.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Казахстан оценивает последствия беспорядков

Казахстан приходит в себя и оценивает последствия беспорядков. В некоторых регионах снят режим чрезвычайного положения, объявленный с 5 января. Продолжаются задержания экстремистов.

Так, правоохранители задержали пятерых подозреваемых в ограблении оружейного магазина. При себе у них найдено оружие с патронами, пистолет, нож и крупная сумма денег. Власти заявили: ответственность понесут все, кто причастен к январским событиям. Тем временем экономисты подсчитывают финансовый ущерб. На время снизится поток иностранных инвестиций. Но девальвации национальной валюты не ожидается. А вот что нельзя оценить финансово, так это человеческие потери. Дань памяти высказывают тем, кто отдал жизни за мир и порядок в стране. На улицах Алматы появились фотографии погибших военнослужащих.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Казахстан приходит в себя и оценивает последствия беспорядков. В некоторых регионах снят режим чрезвычайного положения, объявленный с 5 января. Продолжаются...
 
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