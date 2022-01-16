Лукашенко о миротворцах в Казахстане: благодарен вам и вашим командирам, что сберегли себя

Источник материала: ОНТ

Быстро и слаженно противостоять цветным революциям. Надежный механизм борьбы с силами, которые пытаются уничтожить суверенитет уже не первой страны на постсоветском пространстве, существует. Об этом 15 января заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Миротворческим силам ОДКБ впервые пришлось на деле доказать свою эффективность. Ситуация в Казахстане показала: союзнические связи в Организации Договора о коллективной безопасности крепки. Миссия завершена, миротворцы вернулись домой. С военнослужащими встретился Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: поставленные задачи миротворцы выполнили успешно. Вызовы для Казахстана – общие для большинства постсоветских стран. Те, кто планировал мятеж в центральноазиатской республике, пытались дестабилизировать обстановку внутри страны с прицелом на Россию. Цель – ослабить главного союзника Беларуси. Как планировалась миротворческая операция – Александр Лукашенко приоткрыл некоторые подробности.

Это первый случай, когда миротворческие силы были реально задействованы для защиты и сохранения целостности одного из государств ОДКБ. И ни один боец в ходе этой операции не пострадал.

Белорусские и российские миротворцы в честь окончания операции прошли торжественным маршем прямо на аэродроме. А затем отправились в места постоянной дислокации. Страну покинула и российская военно-транспортная авиация.

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