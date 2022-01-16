Шквалистый ветер за два дня повредил кровли 198 жилых домов в Могилевской области

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области шквалистый ветер за два дня повредил кровли 198 жилых домов, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"В результате шквалистого усиления ветра до 30 м/с 14 и 15 января в Могилевской области были повреждены кровли 198 жилых домов, 429 сельскохозяйственных и 56 других объектов", - рассказали в управлении.

В областном центре во время стихии были травмированы два человека. Для помощи в уборке упавших деревьев подразделения МЧС привлекались 48 раз.

В течение двух дней в Могилевской области отключалось электроснабжение 469 населенных пунктов. На восстановительных работах задействовали 132 бригады РЭС (174 единицы техники, 450 человек). На сегодняшнее утро без электричества были два населенных пункта в Славгородском районе.-0-