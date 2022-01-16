﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шквалистый ветер за два дня повредил кровли 198 жилых домов в Могилевской области

16.01.2022 10:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области шквалистый ветер за два дня повредил кровли 198 жилых домов, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"В результате шквалистого усиления ветра до 30 м/с 14 и 15 января в Могилевской области были повреждены кровли 198 жилых домов, 429 сельскохозяйственных и 56 других объектов", - рассказали в управлении.

В областном центре во время стихии были травмированы два человека. Для помощи в уборке упавших деревьев подразделения МЧС привлекались 48 раз.

В течение двух дней в Могилевской области отключалось электроснабжение 469 населенных пунктов. На восстановительных работах задействовали 132 бригады РЭС (174 единицы техники, 450 человек). На сегодняшнее утро без электричества были два населенных пункта в Славгородском районе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В результате шквалистого усиления ветра до 30 м/с 14 и 15 января в Могилевской области были повреждены кровли 198 жилых домов, 429 сельскохозяйственных и 56 других...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о миротворцах в Казахстане: благодарен вам и вашим командирам, что сберегли себя
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by