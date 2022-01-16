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Итоги недели от портала "Про бизнес"
16.01.2022 10:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Надежды бизнеса в Казахстане на реформы, штраф для Google и необычные истории бизнеса из регионов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.
Условия для бизнеса
Google все-таки обязали выплатить почти $ 570 тысяч штрафа за нарушение антимонопольного законодательства Беларуси.
Казахстан начинает приходить в себя после жестких протестов, которые начались из-за повышения в январе 2022 года цен на автомобильное топливо. Мы поговорили с основателем и гендиректором известной в Казахстане ИТ-компании Documentolog Байжаном Канафиным, чтобы понять,
Налоговая
Экономика для бизнеса
«Беларуськалий» начал терять партнеров из-за санкций. О том, что будет дальше и как это в целом скажется на экономике и бизнесе, мы
Из-за перебоев с грузоперевозками в период пандемии и нехватки сырья прибыль производителя мебели Inter IKEA стала сокращаться. Чтобы выровнять ситуацию, шведская компания заявила, что поднимет цены на популярные в мире товары для дома.
Полезное для бизнеса
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Сейчас бизнесу лучше всего пользоваться не обычной «железной», а программной кассой. Чем она отличается,
6 советов компаниям, как эффективнее внедрить SaaS-решения, найдете
Истории бизнеса
Елена Киргизова из Бобруйска — один из старейших белорусских грумеров. Она пришла в профессию, когда стрижка кошек и собак была экзотикой, а не частью регулярного ухода за питомцами. Свой бизнес бобруйчанка начала строить в 2002 году и за 20 лет успела набить немало шишек. Читайте ее историю
Дмитрий Атрахимович из Докшиц Витебской области имеет в маленьком белорусском райцентре с населением около 7 тысяч человек два бизнеса — парикмахерскую на дому и детское кафе. Но если стрижки, говорит он, больше для души, то общепит забирает много времени и сил. Предприниматель из глубинки
Необычное для бизнеса
Создатели Gastrofest Евгения Красовская, Ольга Малейко и Станислав Агинский совместно с Visa запустили проект GastroChef. Каждый месяц проводятся тематические ужины в необычной обстановке со специальным меню от одного из талантливых шеф-поваров. Каждый раз доступно всего 40 мест — и они всегда разлетаются, как горячие пирожки. «Про бизнес»
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Надежды бизнеса в Казахстане на реформы, штраф для Google и необычные истории бизнеса из регионов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.
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