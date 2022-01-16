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В Бресте женщина получила ожоги, пока готовила на газовой плите

16.01.2022 10:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте женщина получила ожоги, пока готовила еду на газовой плите, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о госпитализации женщины 1954 года рождения поступила в службу спасения днем 15 января. Как выяснилось, инцидент произошел в квартире по ул.Адамковской. На хозяйке загорелась одежда, пострадавшая получила термические ожоги боковой поверхности грудной клетки II, IIIА и IIIБ степени на площади 3% тела.

Имущество в квартире не пострадало.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Как выяснилось, инцидент произошел в квартире по ул.Адамковской. На хозяйке загорелась одежда, пострадавшая получила термические ожоги боковой поверхности...
 
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