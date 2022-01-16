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Языковой вопрос: евродепутат от Латвии возмутился объявлением авиарейса по-русски
Источник материала: ОНТ
Латвийских чиновников волнует языковой вопрос. Если внедрение родного языка решается переводом даже песен на концертах, то в Брюсселе евродепутата от Латвии ждало разочарование. Об этом Роберт Зиле рассказал в Twitter.
Фото: Pixabay
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Латвийских чиновников волнует языковой вопрос. Если внедрение родного языка решается переводом даже песен на концертах, то в Брюсселе евродепутата от Латвии...
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