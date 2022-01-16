Языковой вопрос: евродепутат от Латвии возмутился объявлением авиарейса по-русски

Источник материала: ОНТ

Латвийских чиновников волнует языковой вопрос. Если внедрение родного языка решается переводом даже песен на концертах, то в Брюсселе евродепутата от Латвии ждало разочарование. Об этом Роберт Зиле рассказал в Twitter.



Посадку на рейс латвийской авиакомпании объявили по-русски. На возмущения политика персонал аэропорта сообщил, что нужной записи у них в принципе нет. Еще больше гнева они получили за вопрос «неужели латвийцы не понимают по-русски?». Остается надеяться, что вылет Зиле все же не проигнорировал.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram