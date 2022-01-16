В 7 раз выросли счета на свет и тепло в Эстонии

Источник материала: ОНТ

Зима обходится эстонцам слишком дорого. Тарифы на свет и тепло для части потребителей выросли в семь раз. Счета становятся неподъемными.

К примеру, молодая работающая семья вынуждена платить до 450 евро в месяц. Премьер-министру Эстонии направлено коллективное письмо, в котором предложено установить ценовой предел в размере 49 евро, а остаток погашать из госбюджета. Эксперты сомневаются, что власти найдут средства для глобальной статьи расходов. Сейчас страна закупает газ по биржевым ценам.

Фото: Pixabay

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