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В 7 раз выросли счета на свет и тепло в Эстонии

16.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В 7 раз выросли счета на свет и тепло в Эстонии

Зима обходится эстонцам слишком дорого. Тарифы на свет и тепло для части потребителей выросли в семь раз. Счета становятся неподъемными.

К примеру, молодая работающая семья вынуждена платить до 450 евро в месяц. Премьер-министру Эстонии направлено коллективное письмо, в котором предложено установить ценовой предел в размере 49 евро, а остаток погашать из госбюджета. Эксперты сомневаются, что власти найдут средства для глобальной статьи расходов. Сейчас страна закупает газ по биржевым ценам.

Фото: Pixabay

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Зима обходится эстонцам слишком дорого. Тарифы на свет и тепло для части потребителей выросли в семь раз. Счета становятся неподъемными. К примеру, молодая...
 
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