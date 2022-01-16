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Последствия сногсшибательной непогоды в Беларуси: обесточены 438 населенных пунктов, есть пострадавшие

16.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Последствия сногсшибательной непогоды в Беларуси: обесточены 438 населенных пунктов, есть пострадавшие

Такой сногсшибательной погоды в Беларуси не было 15 лет! Под порывами ветра устоять не могут не только пешеходы. Ураганный – до 32 метров в секунду – ветер ломал деревья и уносил тяжелые конструкции. 

Есть и пострадавшие. Двое могилевчан получили травмы от летящих обломков и оказались на больничной койке. Ураган обесточил 438 населенных пунктов. За сутки аварийные бригады смогли решить проблему, но точечные отключения еще есть. Только в Минской области придется провести санитарные рубки на полутора тысячах гектаров леса. Сильный ветер досрочно убрал новогодние елки на площадях некоторых городов. Погодные условия останутся сложными и сегодня.

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Такой сногсшибательной погоды в Беларуси не было 15 лет! Под порывами ветра устоять не могут не только пешеходы. Ураганный – до 32 метров в секунду – ветер ломал...
 
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