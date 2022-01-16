﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина отрабатывает применение вооружений США

16.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Украина отрабатывает применение вооружений США

Министерство обороны Украины разместило кадры осенних учений на Донбассе. На вооружении – новые противотанковые ракетные комплексы, которые поставил Вашингтон. 

Украина открыто демонстрирует усиление влияния США и наращивание военной мощи у границ Союзного государства. Каждый год финансирование украинской армии растет. Недовольны этим и американцы. Есть непреодолимые противоречия между Россией и НАТО. На неделе состоялась серия переговоров. Россия выступает против попыток втягивания Украины в НАТО. На Западе идти на компромисс не готовы.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны Украины разместило кадры осенних учений на Донбассе. На вооружении – новые противотанковые ракетные комплексы, которые поставил Вашингтон. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте женщина получила ожоги, пока готовила на газовой плите
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by