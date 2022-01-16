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Украина отрабатывает применение вооружений США
Источник материала: ОНТ
Министерство обороны Украины разместило кадры осенних учений на Донбассе. На вооружении – новые противотанковые ракетные комплексы, которые поставил Вашингтон.
Украина открыто демонстрирует усиление влияния США и наращивание военной мощи у границ Союзного государства. Каждый год финансирование украинской армии растет. Недовольны этим и американцы. Есть непреодолимые противоречия между Россией и НАТО. На неделе состоялась серия переговоров. Россия выступает против попыток втягивания Украины в НАТО. На Западе идти на компромисс не готовы.
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Министерство обороны Украины разместило кадры осенних учений на Донбассе. На вооружении – новые противотанковые ракетные комплексы, которые поставил Вашингтон. ...
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