Украина отрабатывает применение вооружений США

Источник материала: ОНТ

Министерство обороны Украины разместило кадры осенних учений на Донбассе. На вооружении – новые противотанковые ракетные комплексы, которые поставил Вашингтон.

Украина открыто демонстрирует усиление влияния США и наращивание военной мощи у границ Союзного государства. Каждый год финансирование украинской армии растет. Недовольны этим и американцы. Есть непреодолимые противоречия между Россией и НАТО. На неделе состоялась серия переговоров. Россия выступает против попыток втягивания Украины в НАТО. На Западе идти на компромисс не готовы.

Подписывайтесь на нас в Telegram