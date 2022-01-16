Закладчик психотропов задержан в Могилевском районе

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе задержан закладчик психотропов, сообщили БЕЛТА в МВД.

На протяжении двух месяцев 30-летний местный житель работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. В указанном месте мужчина забирал закладку крупного веса и в съемном доме фасовал психотроп по меньшим пакетам. Впоследствии он раскладывал их в Могилевском районе и областном центре.

Гражданин был задержан во время раскладки наркотиков по тайникам. У него изъято более 850 г альфа-PVP и 100 г мефедрона.

За незаконный оборот наркотиков для сбыта возбуждено уголовное дело.-0-