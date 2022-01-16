«Появилось новое хобби»: британец четыре месяца ходит на собеседования, чтобы развлечься

Источник материала: ОНТ

Пользователь форума Reddit из Британии Рогз (R_o_g_z) рассказал о своем необычном хобби – он ходит на собеседования, но реального намерения устраиваться на работу у него нет.

По словам мужчины, на собеседованиях он всегда абсолютно спокоен, так как не беспокоится о возможном отказе. Напротив, британец активен, он стремится повернуть ситуацию в свою пользу. В определенный момент Рогз начинает сам задавать вопросы, он интересуется преимуществами, которые могут ему предоставить работодатели.

Мужчина рассказал, что работодатели на это реагируют по-разному – кто-то впадает в замешательство, а кто-то активно убеждает его устраиваться к ним на работу.

Британец отмечает, что некоторые компании даже после такой сцены связываются с ним и предлагают обсудить зарплату.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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