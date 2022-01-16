﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Появилось новое хобби»: британец четыре месяца ходит на собеседования, чтобы развлечься

16.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Появилось новое хобби»: британец четыре месяца ходит на собеседования, чтобы развлечься

Пользователь форума Reddit из Британии Рогз (R_o_g_z) рассказал о своем необычном хобби – он ходит на собеседования, но реального намерения устраиваться на работу у него нет.

По словам мужчины, на собеседованиях он всегда абсолютно спокоен, так как не беспокоится о возможном отказе. Напротив, британец активен, он стремится повернуть ситуацию в свою пользу. В определенный момент Рогз начинает сам задавать вопросы, он интересуется преимуществами, которые могут ему предоставить работодатели.

Мужчина рассказал, что работодатели на это реагируют по-разному – кто-то впадает в замешательство, а кто-то активно убеждает его устраиваться к ним на работу.

Британец отмечает, что некоторые компании даже после такой сцены связываются с ним и предлагают обсудить зарплату.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь форума Reddit из Британии Рогз (R_o_g_z) рассказал о своем необычном хобби – он ходит на собеседования, но реального намерения устраиваться на работу у него...
 
Новости дня
Новости разные
 
Закладчик психотропов задержан в Могилевском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by