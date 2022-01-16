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Оранжевый уровень опасности и усиление ветра в Беларуси 17 и 18 января прогнозируют синоптики
Источник материала: ОНТ
По прогнозам синоптиков, 17 и 18 января в Беларуси ожидается усиление ветра. Об этом
Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. На большей части территории Беларуси в понедельник и вторник ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 17 января днем и 18 января ночью ветер местами будет от 21-24 м/с до 25-27 м/с в отдельных районах.
Фото: БЕЛТА
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По прогнозам синоптиков, 17 и 18 января в Беларуси ожидается усиление ветра. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии,...
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