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В США полицейский застрелил мужчину в реанимации больницы
Источник материала: ОНТ
В Северной Каролине (США) полицейский застрелил мужчину, который ранее был задержан и находился в реанимации. Об этом
По сведениям источника, задержанный был помещен под стражу полиции Дарема и проходил лечение в больнице Университета Дьюка. Мужчина в один из дней напал на стража порядка и отобрал у него оружие.
Правоохранитель застрелил нападавшего из второго пистолета. Раненому оказывали помощь, спасти мужчину не удалось.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В Северной Каролине (США) полицейский застрелил мужчину, который ранее был задержан и находился в реанимации. Об этом информирует ABC News. По сведениям источника,...
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