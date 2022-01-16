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В США полицейский застрелил мужчину в реанимации больницы

16.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США полицейский застрелил мужчину в реанимации больницы

В Северной Каролине (США) полицейский застрелил мужчину, который ранее был задержан и находился в реанимации. Об этом информирует ABC News.

По сведениям источника, задержанный был помещен под стражу полиции Дарема и проходил лечение в больнице Университета Дьюка. Мужчина в один из дней напал на стража порядка и отобрал у него оружие.

Правоохранитель застрелил нападавшего из второго пистолета. Раненому оказывали помощь, спасти мужчину не удалось.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Северной Каролине (США) полицейский застрелил мужчину, который ранее был задержан и находился в реанимации. Об этом информирует ABC News. По сведениям источника,...
 
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