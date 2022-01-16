После капитального ремонта открыта школа в Щучинском районе

Источник материала: ОНТ

Новогодний подарок получили жители поселка Желудок Щучинского района. После капитального ремонта здесь открыли школу. Позаботились и о комфорте учебного процесса, и о возможности духовного развития.

Зданию уже более 60 лет. Строители полностью заменили коммуникации, обновили фасад и выполнили внутреннюю отделку. Новый облик школа получила в юбилейный год – исполняется 185 лет со дня рождения знаменитого земляка Валерия Врублевского, чье имя школе было присвоено полвека назад. Помимо обновленных классов, здесь появилась и историческая галерея известных уроженцев Щучинщины. Среди них – орнитолог Константин Тызенгауз, актриса Ольга Александрова, художник Пинхус Кремень.

В школе открыли также мемориальную табличку в честь героя Советского союза летчика Петра Батырева, погибшего в годы Великой Отечественной. Он похоронен на Желудокском кладбище. Его именем в поселке названа улица.

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