ГПК: пограничники Литвы пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь

Источник материала: ОНТ

15 января в Ивьевском районе Гродненской области на линии границы были обнаружены пятеро граждан Сирии, которых вытесняли в Беларусь пограничники Литвы. Один из мужчин был без сознания, у него едва прощупывался пульс. Об этом информирует официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

По словам мужчин, литовские силовики задержали их в лесу. Сирийцы не ели больше суток, они были истощены и просили о помощи. Литовцы вместо этого привезли беженцев к белорусской границе и, угрожая физической расправой, попытались вытеснить мужчин на территорию Беларуси.

Фото: скриншот видео ГПК Беларуси

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