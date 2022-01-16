МЧС: 14 января от сильного ветра в Беларуси пострадали 836 населенных пунктов

Источник материала: ОНТ

14 января от сильного ветра в Беларуси пострадали 836 населенных пунктов. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Штормовой ветер наибольший урон нанес в Минской области – пострадали 301 город и деревня. Стихией также затронуты столица, Могилевская (172), Гродненская (141), Гомельская (121), Брестская (59) и Витебская (41) области.

В Свислочском районе Гродненской области шквалистым ветром был разрушен сельскохозяйственный склад, повреждены кровли 551 жилого дома, 101 объекта соцкультбыта, 1234 сельскохозяйственных и 19 производственных зданий.

В Осиповичах (Могилевская область) от ветра наклонилась часть 41-метровой металлической трубы и котельной 1979 года постройки. Теплоснабжение потребителей не было прекращено, работа котельной не нарушена.

Фото: УМЧС Гродненской области

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