Талибы применили слезоточивый газ против женщин в Кабуле

Источник материала: ОНТ

В Кабуле (Афганистан) сторонники пришедшего к власти в стране движения «Талибан применили слезоточивый газ против женщин-участниц акции протеста. Об этом информирует «Газета.ру» со ссылкой на Aamaj News.

По сведениям источника, на акции протеста афганские женщины требовали обеспечения своих законных прав. Талибы для разгона манифестанток применили слезоточивый газ.

Фото: Pixabay

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