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Талибы применили слезоточивый газ против женщин в Кабуле
Источник материала: ОНТ
В Кабуле (Афганистан) сторонники пришедшего к власти в стране движения «Талибан применили слезоточивый газ против женщин-участниц акции протеста. Об этом
По сведениям источника, на акции протеста афганские женщины требовали обеспечения своих законных прав. Талибы для разгона манифестанток применили слезоточивый газ.
Фото: Pixabay
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В Кабуле (Афганистан) сторонники пришедшего к власти в стране движения «Талибан применили слезоточивый газ против женщин-участниц акции протеста. Об этом...
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