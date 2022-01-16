Принц Гарри решил через суд вернуть себе полицейскую охрану

Источник материала: ОНТ

Британский принц Гарри угрожает правительству Великобритании судебным иском, он требует вернуть ему полицейскую охрану. Об этом информирует Daily Mail.

По сведениям издания, Гарри отказывается приезжать на родину, ссылаясь на угрозу собственной безопасности. Проживающий в США принц поясняет, что вынужденно пользуется услугами частной американской охранной фирмы, но у ее сотрудников нет необходимых полномочий в Великобритании.

Адвокаты принца Гарри в связи с этим составили письмо в Министерство внутренних дел Великобритании. Юристы требуют обеспечить их клиенту государственную охрану на время визитов в страну. Все расходы при этом принц обещает оплачивать из своего кармана.

Источник подчеркивает: если дело дойдет до суда, это будет первый в истории иск от члена королевской семьи против британского правительства.

Фото: instagram / sussexroyal

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