Семилетняя девочка заработала $28 млн за год

Источник материала: ОНТ

Издание Forbes включило семилетнюю девочку из России Настю Радзинскую в топ-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира.

В 2021 году благодаря своему YouTube-каналу Like Nastya девочка заработала $28 млн.

У канала Like Nastya в настоящее время 85,7 млн подписчиков.

Родители девочки Анна и Юрий Радзинские рассказали Forbes, что изначально заводили блог с целью развития дочери. По словам родителей, Насте после рождения был поставлен диагноз тяжелой формы детского церебрального паралича. Все свое время Радзинские стали посвящать дочери, и к двум годам стало ясно: девочка развивается нормально. Чтобы закрепить результат, было решено снимать Настю на камеру, работать над актерскими навыками девочки.

Настя Радзинская заняла в рейтинге Forbes шестое место. В прошлом году девочка с доходом в $18,5 млн была на седьмом месте .

Фото: instagram / likenastya

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