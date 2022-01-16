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Семилетняя девочка заработала $28 млн за год
Источник материала: ОНТ
Издание Forbes
В 2021 году благодаря своему YouTube-каналу
У канала Like Nastya в настоящее время 85,7 млн подписчиков.
Родители девочки Анна и Юрий Радзинские
Настя Радзинская заняла в рейтинге Forbes шестое место. В прошлом году девочка с доходом в $18,5 млн
Фото: instagram / likenastya
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Издание Forbes включило семилетнюю девочку из России Настю Радзинскую в топ-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. В 2021 году благодаря своему YouTube-каналу Like...
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