Пара минчан пыталась украсть из магазина косметику на более чем Br500

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина и женщина задержаны за воровство косметики в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.

На улице Нестерова в магазине косметики и парфюмерии сработала кнопка тревожной сигнализации. Милиционеров вызвали продавцы, которые увидели, что пара посетителей ворует товар. Мужчина успел скрыться, а его напарнице помешал персонал магазина. Прибывшие на вызов сотрудники Департамента охраны по приметам задержали подозреваемого в нескольких кварталах от магазина. Как выяснилось, 38-летний минчанин был неоднократно судим, в том числе за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Похищенный товар на сумму свыше Br500 фигуранты складировали в ячейку для хранения. Косметику они планировали перепродать на рынке по более низкой цене.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за кражу.-0-