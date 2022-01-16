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В Минске автомобиль зацепил боковым зеркалом пешехода

16.01.2022 16:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль во время движения зацепил пешехода в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 13.30 машина BMW под управлением 62-летнего мужчины ехала по ул.Серова со стороны ул.Стебенева в направлении ул.Асаналиева. Проезжая нерегулируемый переход, авто зацепило боковым зеркалом заднего вида рюкзак пешехода. Мужчина 1959 года рождения упал. Пострадавшего с травмами доставили в учреждение здравоохранения.

Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска проводят дополнительную проверку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Около 13.30 машина BMW под управлением 62-летнего мужчины ехала по ул.Серова со стороны ул.Стебенева в направлении ул.Асаналиева. Проезжая нерегулируемый переход, авто...
 
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