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225 человек погибли во время беспорядков в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Казахстан возвращается к мирной жизни. Алматы, который был эпицентром мятежа, приходит в норму. Завтра в городе для пассажиров откроют метро. И туда снова начали летать самолеты.
Сегодня ночью авиасообщение с Алматы возобновила компания «Белавиа». Билеты были раскуплены, рейс заполнен. На регистрацию многие приехали задолго до ее начала. Кто-то возвращается домой, летят на работу, к родственникам. Свободных мест в самолете не было. Самолеты в Алматы не летали с 5 января, когда встал вопрос о безопасности перелетов и пассажиров.
Сегодня же обновились цифры по жертвам казахских событий. 225 человек погибли во время беспорядков в стране. Больше 4,5 тысяч пострадали. Сейчас в Казахстане продолжается зачистка от бандформирований. Руководство ОДКБ уже заявило, что эскалация ситуации невозможна. В кризисные дни: мародерство, сожженные муниципальные здания, несколько столичных больниц страны трое суток находились в осадном положении. 175 человек скончались именно в госпиталях.
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Казахстан возвращается к мирной жизни. Алматы, который был эпицентром мятежа, приходит в норму. Завтра в городе для пассажиров откроют метро. И туда снова начали...
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