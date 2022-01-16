225 человек погибли во время беспорядков в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Казахстан возвращается к мирной жизни. Алматы, который был эпицентром мятежа, приходит в норму. Завтра в городе для пассажиров откроют метро. И туда снова начали летать самолеты.

Сегодня ночью авиасообщение с Алматы возобновила компания «Белавиа». Билеты были раскуплены, рейс заполнен. На регистрацию многие приехали задолго до ее начала. Кто-то возвращается домой, летят на работу, к родственникам. Свободных мест в самолете не было. Самолеты в Алматы не летали с 5 января, когда встал вопрос о безопасности перелетов и пассажиров.

Сегодня же обновились цифры по жертвам казахских событий. 225 человек погибли во время беспорядков в стране. Больше 4,5 тысяч пострадали. Сейчас в Казахстане продолжается зачистка от бандформирований. Руководство ОДКБ уже заявило, что эскалация ситуации невозможна. В кризисные дни: мародерство, сожженные муниципальные здания, несколько столичных больниц страны трое суток находились в осадном положении. 175 человек скончались именно в госпиталях.

Подписывайтесь на нас в Telegram