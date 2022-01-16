﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Динара Алимбекова заняла 6 место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

16.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Динара Алимбекова заняла 6 место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

На этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Белоруска Динара Алимбекова сумела попасть в цветочную церемонию. 

Алимбекова не смогла подняться на пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Белоруска стартовала с четвертой позиции. Но три промаха не позволили Динаре занять место в первой тройке. В итоге белоруска стала шестой и снова попала в цветочную церемонию.

Также отметим Анну Солу, которая стартовала 36-й, а финишировала на 13-й позиции, допустив лишь два промаха.

Выиграла гонку лидер общего зачета норвежка Марта Ройселанд. На втором месте Эльвира Оберг, на третьем – ее сестра Анна. Динара Алимбекова после шести этапов Кубка мира в общем зачете держится на третьей позиции.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Белоруска Динара Алимбекова сумела попасть в цветочную церемонию.  Алимбекова не смогла...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске автомобиль зацепил боковым зеркалом пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by