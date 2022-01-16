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Динара Алимбекова заняла 6 место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Источник материала: ОНТ
На этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Белоруска Динара Алимбекова сумела попасть в цветочную церемонию.
Алимбекова не смогла подняться на пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Белоруска стартовала с четвертой позиции. Но три промаха не позволили Динаре занять место в первой тройке. В итоге белоруска стала шестой и снова попала в цветочную церемонию.
Также отметим Анну Солу, которая стартовала 36-й, а финишировала на 13-й позиции, допустив лишь два промаха.
Выиграла гонку лидер общего зачета норвежка Марта Ройселанд. На втором месте Эльвира Оберг, на третьем – ее сестра Анна. Динара Алимбекова после шести этапов Кубка мира в общем зачете держится на третьей позиции.
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На этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Белоруска Динара Алимбекова сумела попасть в цветочную церемонию. Алимбекова не смогла...
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