Динара Алимбекова заняла 6 место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Источник материала: ОНТ

На этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Белоруска Динара Алимбекова сумела попасть в цветочную церемонию.

Алимбекова не смогла подняться на пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Белоруска стартовала с четвертой позиции. Но три промаха не позволили Динаре занять место в первой тройке. В итоге белоруска стала шестой и снова попала в цветочную церемонию.

Также отметим Анну Солу, которая стартовала 36-й, а финишировала на 13-й позиции, допустив лишь два промаха.

Выиграла гонку лидер общего зачета норвежка Марта Ройселанд. На втором месте Эльвира Оберг, на третьем – ее сестра Анна. Динара Алимбекова после шести этапов Кубка мира в общем зачете держится на третьей позиции.

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