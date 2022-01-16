|
Собака выпила бутылку коньяка и попала под капельницу
Источник материала: ОНТ
Лабрадор Харви выпил целую бутылку коньяка, что наутро привело к серьезному похмелью. На инцидент
Хозяева не сумели выгулять пса – животное не могло удержаться на лапах, у лабрадора пропал аппетит, началась рвота. Обстоятельства, при которых собака выпила бутылку алкоголя, не приводятся.
Хозяевам Харви обратились за медицинской помощью. В ветклинике псу провели очистительную терапию и поставили капельницу.
В настоящее время лабрадор находится дома, он чувствует себя хорошо.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лабрадор Харви выпил целую бутылку коньяка, что наутро привело к серьезному похмелью. На инцидент обращает внимание телеканал РЕН-ТВ. Хозяева не сумели выгулять...
|
Архив (Разное)