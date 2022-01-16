Собака выпила бутылку коньяка и попала под капельницу

Источник материала: ОНТ

Лабрадор Харви выпил целую бутылку коньяка, что наутро привело к серьезному похмелью. На инцидент обращает внимание телеканал РЕН-ТВ.

Хозяева не сумели выгулять пса – животное не могло удержаться на лапах, у лабрадора пропал аппетит, началась рвота. Обстоятельства, при которых собака выпила бутылку алкоголя, не приводятся.

Хозяевам Харви обратились за медицинской помощью. В ветклинике псу провели очистительную терапию и поставили капельницу.

В настоящее время лабрадор находится дома, он чувствует себя хорошо.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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