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Трамп заявил, что «вернет Белый дом» в 2024 году

16.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп заявил, что «вернет Белый дом» в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам вернуть контроль над Белым домом и конгрессом до 2024 года. Соответствующие слова прозвучали на митинге в штате Аризона, передает NewsMax.

Фото: Pixabay

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам вернуть контроль над Белым домом и конгрессом до 2024 года. Соответствующие слова прозвучали на митинге в...
 
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