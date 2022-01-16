Трамп заявил, что «вернет Белый дом» в 2024 году

Источник материала: ОНТ

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам вернуть контроль над Белым домом и конгрессом до 2024 года. Соответствующие слова прозвучали на митинге в штате Аризона, передает NewsMax.

Фото: Pixabay

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