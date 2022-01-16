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Трамп заявил, что «вернет Белый дом» в 2024 году
Источник материала: ОНТ
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам вернуть контроль над Белым домом и конгрессом до 2024 года. Соответствующие слова прозвучали на митинге в штате Аризона,
Фото: Pixabay
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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам вернуть контроль над Белым домом и конгрессом до 2024 года. Соответствующие слова прозвучали на митинге в...
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