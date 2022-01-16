Мужчина столкнул пассажирку под колеса поезда в метро Брюсселя

Источник материала: ОНТ

В метро Брюсселя (Бельгия) 23-летний француз столкнул под поезд 55-летнюю женщину. Об инциденте информирует Het Laatste Nieuws.

Машинист успел остановить поезд. Женщина серьезных травм не получила. Из-за шокового состояния упавшая пассажирка и машинист были доставлены в больницу.

Нападавший был арестован, гражданина Франции обвиняют в покушении на убийство. Сведений о мотивах преступления пока нет. Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

Фото: скриншот видео Het Laatste Nieuws / MIVB

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