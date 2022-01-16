|
Мужчина столкнул пассажирку под колеса поезда в метро Брюсселя
Источник материала: ОНТ
В метро Брюсселя (Бельгия) 23-летний француз столкнул под поезд 55-летнюю женщину. Об инциденте
Машинист успел остановить поезд. Женщина серьезных травм не получила. Из-за шокового состояния упавшая пассажирка и машинист были доставлены в больницу.
Нападавший был арестован, гражданина Франции обвиняют в покушении на убийство. Сведений о мотивах преступления пока нет. Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.
Фото: скриншот видео Het Laatste Nieuws / MIVB
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В метро Брюсселя (Бельгия) 23-летний француз столкнул под поезд 55-летнюю женщину. Об инциденте информирует Het Laatste Nieuws. Машинист успел остановить поезд. Женщина...
|
Архив (Разное)