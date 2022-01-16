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В реке Западная Двина найден один из утонувших 29 декабря мальчиков

16.01.2022 16:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реке Западная Двина в Полоцком районе водолазы общества спасения на водах сегодня нашли тело одного из мальчиков, утонувших в конце прошлого года, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Тело ребенка 2009 года рождения обнаружено на глубине 3,5-4 м в 700-800 м от места утопления. Это около 30 м от берега. Поисковые работы продолжаются.

Как сообщалось ранее, 29 декабря в 16.28 спасателям поступило сообщение о провалившихся под лед детях на реке Западная Двина вблизи деревни Козьянки Полоцкого района. Ребята катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину. Течением их стало уносить вдоль нее, после они ушли под лед.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Тело ребенка 2009 года рождения обнаружено на глубине 3,5-4 м в 700-800 м от места утопления. Это около 30 м от берега. Поисковые работы продолжаются.
 
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